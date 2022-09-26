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13:01 26.09.2022

Україна відновила електропостачання Балаклії

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Україна відновила електропостачання Балаклії

Україна відновила постачання електроенергії у звільнену від російських окупантів Балаклію (Харківська обл.), повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграм-каналі в понеділок.

"Сьогодні Балаклія отримала електроенергію, далі до живлення приєднуємо Ізюм!", - написав він.

За словами Тимошенка, разом з електроенергією в Балаклії з'являються можливості для швидкого відновлення адміністративних і банківських послуг, ефективно запрацює місцеве самоврядування та інші органи, що стосуються роботи системи життєзабезпечення громадян.

"Зрештою, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі або для обігріву", - наголосив заступник голови.

 

Теги: #електропостачання #балаклія

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