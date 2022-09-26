Події

12:55 26.09.2022

Лише 10% жителів Мелітополя погодилися підтримати псевдореферендум через страх можливих тортур – мер

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Лише 10% жителів Мелітополя погодилися підтримати псевдореферендум через страх можливих тортур – мер

Лише 10% жителів Мелітополя погодилися підтримати псевдореферендум, боячись можливих тортур і примусів з боку російських окупантів, повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти зіткнулися з першою проблемою, коли не змогли знайти необхідну кількість членів так званих виборчих комісій. Наші жителі не захотіли колаборувати... Учора, на третій день цього фейкового голосування, вони (російські окупанти – ІФ) змогли знайти лише 20% жителів, які погодилися б узяти участь у цьому фейковому референдумі… Далі цікавіше: із 20% людей, яких вдалося знайти, лише 10% погодилися підтримати фейковий референдум, сказали: "Так", – повідомив він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.

Водночас Федоров припустив, що згода 10% жителів підтримати псевдореферендум – "це точно не їхні думки, а страх через ті тортури, ті примуси, які сьогодні чинять рашисти на території міста Мелітополя".

"Приміром, голосування відбувається у супроводі автоматників, людей зі зброєю, рашистських солдатів. Людей просто хапають посеред вулиці та змушують голосувати не лише самим, а й за всю родину", - додав мер міста.

Теги: #мелітополь

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