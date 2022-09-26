Події

12:51 26.09.2022

Відкриття ТРЦ Happy.Mall у Рівному заплановано на 14 жовтня

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Відкриття ТРЦ Happy.Mall у Рівному заплановано на 14 жовтня 2022 року, повідомила пресслужба Української ради торгових центрів (УРТЦ).

Як повідомляється, ТРЦ Happy.Mall мав відкритися навесні 2022 року, повномасштабне воєнне вторгнення Росії завадило планам. Однак Vindergross Property Solutions, яка виступає ексклюзивним брокером і концептологом проєкту, змогла досягти 92% підписання договорів оренди. Очікується, що 14 жовтня розпочнуть роботу понад 70% орендарів ТРЦ Happy.Mall.

Якірними орендарями ТРЦ є продуктовий супермаркет "Сільпо" (2700 кв. м), магазин JYSK (1300 кв. м), дитячий розважальний центр Happy Park (800 кв. м), кінотеатр "Доміно" (300 кв. м). Серед інших операторів ТРЦ представлені такі торгові мережі: "Аптека Доброго Дня", Майстер Zoo, "Табакерка", Prostor, Vodafone, "Ябко", Redi, "Золота Країна", мережа хімчисток тощо.

ТРЦ Happy.Mall розташований у межах житлового комплексу "На Щасливому", проте очікується, що відвідувачами торговельного центру будуть усі жителі Рівного, а також прилеглих міст-сателітів, таких як Здолбунів, Квасилів, Острог та інших. Загальна площа об'єкту становить 9154 кв. м, орендна - 7800 кв. м.

Vindergross Property Solutions заснована у 2019 році. Компанія здійснює повний супровід проєктів, від аналізу локацій, розробки концепцій до запуску об'єктів та подальшого управління. Засновницями Vindergross Property Solutions є Ольга Чекаліна та Катерина Гуршпун.

Теги: #трц #рівне #happymall

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