Події

12:29 26.09.2022

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сильні дощі

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В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сильні дощі

У найближчу добу в Україні очікується прохолодна, подекуди дощова погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 27 вересня, в Україні часом дощі, на північному сході подекуди значний дощ; у південно-східних областях, а вдень і на північному заході без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні до 15°, вдень у північній частині 11-16°, на решті територій 15-20°, у південних областях до 23°.

У Києві у вівторок уночі невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 вересня найвища температура вдень (30,3°) була у 1927 році, найнижча вночі (-1,2°) у 1906 році.

У середу, 28 вересня, у північних областях невеликі дощі, на решті територій уночі невеликі, вдень помірні дощі, на півдні країни вдень окремі грози; у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях уночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 13-18°, у східних областях до 21°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві в середу невеликий дощ. Уночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Станом на 08:00 26 вересня температура води в Чорному й Азовському морях становила 16-18°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 14°.

Теги: #погода #прогноз

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