Президент Фінляндії: Путін поставив усе на кін, тому важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою в Україні

Президент Росії Володимир Путін поставив усе на кін, тому дуже важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою в Україні, повідомив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, додавши, що це робить ситуацію вельми критичною.

"Я дивлюся на це з точки зору термінів покеру. Він (Путін - ІФ-У) поставив усе на кін, і він боєць, тому дуже важко уявити, як він змириться з будь-якою поразкою, що, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", - сказав Нііністьо в інтерв'ю CNN.

Президент додав, що побачив і зрозумів еволюцію у мисленні Путіна.

"Він розчарований через ситуацію в Україні після 2014 року. Поступово я відчув, що його розчарування зростає. Цілком очевидно, що він просто вирішив якось вирішити цю проблему або принаймні спробувати її вирішити", - пояснив президент.

На думку Нііністьо, президент РФ навряд чи здійснюватиме маневри проти інших держав наразі чи в найближчому майбутньому.

"Я гадаю, що у нього наразі достатньо головного болю в Україні, і не здається дуже очевидним, що він міг би здійснювати якісь маневри в іншому місці - ні наразі, ні найближчим часом", - розповів він.