Події

17:01 25.09.2022

У полоні досі перебувають 2,5 тисячі українців, серед них багато жінок - Верещук

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У полоні досі перебувають 2,5 тисячі українців, серед них багато жінок - Верещук

Кілька тисяч українців, у тому числі цивільних осіб, досі перебувають у полоні в російських окупантів, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них дуже багато жінок", - сказала Верещук в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому в неділю.

Вона наголосила, що серед полонених залишається багато жінок, вони зазнають тортур. “Якщо врахувати, що з “Азовсталі” вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - сказала віце-прем'єр.

За словами Верещук, завдяки польському фонду ім. Климентія Шептицького, всі звільнені з полону українські жінки отримають по 80 тис. грн.

Теги: #жінки #полон

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