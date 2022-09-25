Події

13:21 25.09.2022

В Україні в понеділок прохолодна і хмарна погода, місцями дощі

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В Україні в понеділок прохолодна і хмарна погода, місцями дощі

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна і хмарна погода, місцями дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 26 вересня, в Україні хмарно з проясненнями. У західних і північних областях дощ, на решті територій без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°, у східних областях 17-19°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 20-24°.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 вересня найвища температура вдень (31,7°) була в 1927 році, найнижча вночі (0,1°) в 1882 році.

У вівторок, 27 вересня, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у прикарпатських, центральних та північно-східних областях, вдень в Україні, крім півдня та Сходу, 28 вересня на Лівобережжі та у західних областях часом дощі, грози, на решті територій без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/сек.

Температура вночі 7-12°, вдень у центральних і східних областях 16-21°, у західних і північних областях 27 вересня 10-15°, 28 вересня 13-18°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень 27 вересня та вночі 28 вересня часом дощ, в інший час без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/сек.

Температура вночі 10-12°; вдень 27 вересня 12-14°, 28 Вересня 16-18°.

Станом на 08: 00 25 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 14-18°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ 13°.

Теги: #погода #прогноз

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