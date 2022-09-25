Події

12:34 25.09.2022

Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і "Укренерго"

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Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і "Укренерго"

Посли G7 в Україні заявили про занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ТОВ "Оператор ГТС України", ОГТСУ) і ПрАТ НЕК "Укренерго".

"Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) в державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію і прискорить відновлення після війни", – наголошується в повідомленні послів G7 у твіттері.

Посол США в Україні Бріджит Брінк за 10 днів до цього за підсумками зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком також заявила, що Україні важливо прозоре управління державними підприємствами згідно зі стандартами ОЕСР, щоб вона залишалася сильною перед лицем агресії РФ, особливо "Укренерго" і ОГТСУ.

Як повідомлялося, наглядова рада "Магістральні газопроводи України" (МГУ) рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, коли той перебував у відрядженні. Пізніше Макогон повідомив, що планує оскаржити своє звільнення.

Під час створення МГУ передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ОГТСУ, якому і були передані функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МГУ.

Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з ОГТСУ, де йому зараз належить 100%. 11 серпня 2022 року наглядова рада МГУ ухвалила рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але публічно не назвала його.

Кабінет Міністрів відмовив МГУ в узгодженні його кандидатури на посаду в.о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури.

Після цього Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедури корпоративного управління ОЕСР під час призначення генерального директора ОГТСУ.

Крім того, кілька джерел на ринку повідомляли про спроби змінити керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Теги: #g7 #укренерго #огтсу

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