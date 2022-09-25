Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти вздовж лінії фронту в Донецькій області, є поранені - глава ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували обстрілювати цивільні об'єкти вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед місцевих жителів, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Цієї ночі росіяни били по цивільних об'єктах по всій лінії фронту від Великої Новосілки до Святогірська", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Так, у Великоновосілківській громаді росіяни вдарили з ЗРК С-300 по Андріївці – пошкодили три будинки і місцеву школу, без постраждалих.

Крім того, пізно ввечері росіяни знову влучили в Красногорівську опорну школу. Вночі стався ще один обстріл міста – поранено одну людину.

Вночі також були поодинокі прильоти по старій і центральній частинах Авдіївки, на ранок - масований артобстріл центру міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Краматорському районі найбільше постраждала Святогірська громада. У Святогірську снаряд влучив у багатоповерхову будівлю – поранено 6 осіб. Також 2 приватних будинки пошкоджені в Хрестищі - там без жертв.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді - без постраждалих.

"Вся Донеччина - це зона бойових дій. Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтеся вчасно", - підсумував він.