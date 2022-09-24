Олена Зеленська відвідала Український музей у Нью-Йорку, де відбулося погашення марки до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

Перша леді України Олена Зеленська оголосила старт глобальної благодійної ініціативи, покликаної допомогти Україні зібрати кошти на відновлення зруйнованих закладів культури.

Як повідомила пресслужба президента, Олена Зеленська відвідала Український музей у Нью-Йорку, де взяла участь у дискусії "збереження української культури під час війни".

"Через півроку у нас понад 500 пошкоджених або зруйнованих об'єктів культурної спадщини. Це музеї, історичні споруди, храми. Все, що будували і створювали покоління українців. Для мене як для першої леді моєї країни і громадянки України відповідь однозначна: це війна проти нашої ідентичності... а значить, у цієї війни є ще й культурний фронт. І я прошу вас, шановні колеги, бути на ньому разом з нами, також як вільний світ зараз з нами на військовому фронті", – закликала Олена Зеленська.

У пресрелізі наголошується: "першим будуть відновлювати Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди в селі Сковородинівка неподалік Харкова, зруйнований російськими обстрілами в травні 2022 року".

В Українському музеї в Нью-Йорку за участю Олени Зеленської відбулося відкриття марки "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди". Її випустила Укрпошта з нагоди ювілею філософа (це свято, за рішенням ЮНЕСКО, відзначається в усьому світі). Одночасно спецпогашення сталося і біля музею Сковороди в Харківській області. Очікується, що частина коштів від продажу марки буде перерахована до фонду відновлення музею.

У рамках візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Олена Зеленська також відвідала Меморіал 9/11, побудований на місці зруйнованого терористичною атакою 11 вересня 2001 року Всесвітнього торгового центру.

У третій день візиту в Нью-Йорк Олена Зеленська також зустрілася з професором Г'ю Герром – главою MIT Media Lab's Biomechatronics group при Массачусетському технологічному інституті. Ця група - провідний світовий розробник високотехнологічних роботичних протезів для людей, які втратили кінцівки. Її винаходами користується і сам професор, який втратив ноги 30 років тому під час гірського сходження.

Перша леді України обговорила з Г'ю Герром можливість такого протезування для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Олена Зеленська закликала науковця до обміну досвідом з українськими лікарями і запросила його в Україну.

Крім того, Олена Зеленська провела зустріч з Генеральним директором Метрополітен-опера Пітером Гелбом і його дружиною, диригентом Кері-Лінн Вілсон.