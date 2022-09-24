Події

15:30 24.09.2022

Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

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Українські бійці вразили в Херсонській області понтонну переправу, скупчення озброєння і техніки РФ - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійські підрозділи уразили понтонну переправу в Новій Каховці (Херсонська область), повідомило оперативне командування "Південь" у соцмережі Фейсбук.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, зокрема уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння і техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил і засобів у Каховському та Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі Миколаєва, колону озброєння і техніки – в Каховці", - зазначається в повідомленні.

Крім того, підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

"Інші втрати ворога за бойовий день - 51 рашист, 152 мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки", - йдеться в інформації.

 

Теги: #війна #зсу #ок_південь

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