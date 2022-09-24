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13:56 24.09.2022

Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

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Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 17 до 23 вересня скоротився приблизно на 5 тис. – до близько 269 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд збільшився з 276 тис. до 284 тис., повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.

Згідно з її даними, в результаті чистий приплив в країну зріс майже до 15 тис. із 2 тис. тижнем раніше.

Кількість легкових авто, що проходять через кордон, збільшилася незначно - із 132 тис.за цей тиждень до 134 тис. тижнем раніше, тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами скоротилася до 526 з 570.

Невелике збільшення чистого припливу в Україну підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, якщо цей і минулий тиждень потік з України до Польщі був стабільним - по 173 тис., то зворотний потік з Польщі в Україну збільшився з 177 тис. до 179 тис.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 6,511 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 4,738 млн.

Згідно з даними Держприкордонслужби, минулого тижня потік на виїзд з України був більшим за потік на в'їзд у четвер-п'ятницю, тоді як на в'їзд – у понеділок-середу.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис.

А загалом статистика свідчить про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня становив 409 тис.осіб.

Згідно з даними УВКБ ООН на 20 вересня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 13,082 млн людей, з них до Польщі 6,284 млн, Росії – 2,692 млн, Угорщини – 1,425 млн, Румунії – 1,247 млн, Словаччини – 798,2 тис., Молдови – 618,7 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 20 вересня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 6,088 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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