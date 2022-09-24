Події

13:48 24.09.2022

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

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У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь в прифронтових районах сходу і півдня України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, одного агента викрили в Дніпрі. Ним виявився ув'язнений однієї з виправних установ.

"За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв'язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів. Отриману інформацію ув'язнений передавав представникам спецслужб Росії, які завербували його через зв'язки в кримінальних колах", - йдеться в повідомленні.

За допомогу загарбникам ув'язнений сподівався вийти на свободу і отримати посаду в окупаційній адміністрації в разі захоплення регіону.

Встановлено, що для комунікації ворог використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали, а розвіддані отримував у вигляді позначок на електронних картах з фото- і відеофіксацією об'єктів.

Також у Донецькій області два російські агенти передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, зокрема розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.

Встановлено, що інформатори були завербовані представниками ФСБ після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб Росії потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово афішували серед знайомих.

Задокументовано, що обидва зловмисники діяли за вказівками "зв'язкових" так званої МДБ ДНР, які в подальшому доповідали своїм російським кураторам.

Співробітники СБУ затримали обох агентів у Покровську на спробі передачі розвідінформації окупантам.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч.2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сбу #дніпро #агенти_рф

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