Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

Станом на ранок 24 вересня понад 1164 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула і понад 773 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 400, Харківській – 231, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській-26.

23 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Подоли Куп'янського району Харківської області поранені дві дівчинки віком 7 та 10 років.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.