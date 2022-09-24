Події

11:30 24.09.2022

Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг – ОВА

1 хв читати

Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг, жертв і постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 24 вересня, після опівночі Миколаїв зазнав обстрілу. Відомо про влучення в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація про нічні обстріли уточнюється", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Також вночі, 24 вересня, о 00:02 ворог двічі завдавав ракетних ударів по с.Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлові будинки, без постраждалих.

У Баштанському районі орієнтовно в 00:15 було обстріляно околиці с.Явкине, о 02:30 в населеному пункті внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування будівель, загоряння автомобіля. Також вночі, 24 вересня, о 00:14 були обстріляні околиці с.Відрадне. Постраждалих немає. Інформація про пошкоджені житлові будинки уточнюється.

Крім того, о 02:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

"Вранці, 24 вересня, о 04:00 обстрілу зазнало с.Широке за межами населеного пункту, влучання переважно по відкритих територіях і дорожньому покриттю", - повідомили в ОВА.

Теги: #війна #миколаїв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 24.09.2022
9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

12:28 24.09.2022
Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

11:58 24.09.2022
Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

11:57 24.09.2022
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

11:12 24.09.2022
Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, якщо швидко не вирішить системні проблеми - ISW

Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, якщо швидко не вирішить системні проблеми - ISW

11:11 24.09.2022
СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

17:09 23.09.2022
Унаслідок нічного обстрілу в Миколаєві пошкоджено 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок - мер

Унаслідок нічного обстрілу в Миколаєві пошкоджено 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок - мер

15:37 23.09.2022
На півночі України ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено – Міноборони

На півночі України ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено – Міноборони

11:48 23.09.2022
Україна веде оборонну війну, наступати на територію РФ не буде - Маляр

Україна веде оборонну війну, наступати на територію РФ не буде - Маляр

10:29 23.09.2022
Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Українські зенітники збили вже кілька іранських безпілотників – Зеленський

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни – Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак: кожному, хто допомагає РФ зброєю, гарантована ізоляція, і йдеться не тільки про санкції

Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

В Днепре разоблачили агента ФСБ, передававшего данные из тюрьмы, в Покровске задержаны двое вражеских информаторов - СБУ

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

Подоляк: багаторічні санкції та ізоляція так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України

Українські зенітники збили вже кілька іранських безпілотників – Зеленський

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни – Зеленський

Бережіть життя і допомагайте послаблювати окупантів – Зеленський жителям окупованих територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА