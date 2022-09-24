Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг – ОВА

Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг, жертв і постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 24 вересня, після опівночі Миколаїв зазнав обстрілу. Відомо про влучення в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація про нічні обстріли уточнюється", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Також вночі, 24 вересня, о 00:02 ворог двічі завдавав ракетних ударів по с.Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлові будинки, без постраждалих.

У Баштанському районі орієнтовно в 00:15 було обстріляно околиці с.Явкине, о 02:30 в населеному пункті внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування будівель, загоряння автомобіля. Також вночі, 24 вересня, о 00:14 були обстріляні околиці с.Відрадне. Постраждалих немає. Інформація про пошкоджені житлові будинки уточнюється.

Крім того, о 02:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

"Вранці, 24 вересня, о 04:00 обстрілу зазнало с.Широке за межами населеного пункту, влучання переважно по відкритих територіях і дорожньому покриттю", - повідомили в ОВА.