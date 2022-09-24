Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, якщо швидко не вирішить системні проблеми - ISW

Російська мобілізаційна система щосили намагається виконати завдання, поставлене президентом РФ Володимиром Путіним, і, найімовірніше, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть низької якості, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні й системні проблеми, йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики наголошують, що російські зусилля з часткової мобілізації в перші дні потерпають від серйозних і системних проблем, що викликають народне невдоволення. Протести, напади на призовні пункти і акти вандалізму сталися по всій Росії в перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації.

"Російські провоєнні блогери і користувачі соціальних мереж висловлюють занепокоєння з приводу незаконної практики мобілізації і демонструють багато серйозних проблем мобілізації в Росії на другий день мобілізації", - йдеться в звіті.

Також в ISW відзначили, що непорівнянні процеси мобілізації в різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість в РФ, що вже виникла через передбачувану нерівність у створенні добровольчих батальйонів.

Крім цього у звіті підтверджується, що українські сили продовжують наступ північніше і північно-західніше Лимана, а також ведуть бойові дії в Херсонській області, зберігаючи мовчання щодо просування українців.

У свою чергу російські сили намагалися безуспішно атакувати район Бахмута і на північний захід від Донецька.

Також в ISW заявили, що російська окупаційна влада почала "голосування" на своїх фіктивних референдумах 23 вересня з відкритого примусу і фальсифікації даних про явку.