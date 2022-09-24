СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

Під час оперативної роботи Служба безпеки України встановила особу російського командира, який санкціонував тортури українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка з позивним "Альфа".

"За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань Росії в тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання і тортури над місцевими жителями, проникнення в їхні будинки і заволодіння майном", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що він брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні, віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і кілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та місця їх дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику оголошено підозру за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.