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23:51 23.09.2022

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

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Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

Президент України Володимир Зеленський назвав мобілізацію до російської армії на окупованих територіях злочином проти конкретних людей, народу.
У відеозверненні у п'ятницю він заявив, що "цілком справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми – вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та на інших частинах України, які вони поки що контролюють".
"Це не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу", – сказав президент.
"Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості жителів території, на яку зайшли російські війська", - заявив Зеленський.

Теги: #україна #мобілізація #окупація

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