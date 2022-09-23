Події

20:57 23.09.2022

Лідери країн G7 заявили про готовність запроваджувати нові санкції проти РФ

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Лідери країн G7 заявили про готовність запроваджувати нові санкції проти РФ

Лідери країн G7 нагадали у п'ятницю, що не визнаватимуть результатів псевдореферендумів, які відбуваються у т.зв. ДНР, ЛНР і на окупованих РФ частинах Херсонської та Запорізької областей України, й попередили про готовність запровадити нові санкції стосовно Росії.
"Ми ніколи не визнаємо ці референдуми", - йдеться у заяві лідерів країн G7.
"Ми готові застосовувати подальші економічні заходи щодо Росії, а також проти фізичних і юридичних осіб у цій країні та за її межами", - заявили у G7.

Теги: #рф #санкції #g7

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