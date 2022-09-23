Комендантська година в Миколаєві й області з 1 жовтня триватиме з 22:00 до 06:00

Комендантська година на території Миколаєва та Миколаївської області з 1 жовтня триватиме з 22:00 до 06:00, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"З 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Прошу роботодавців врахувати цю інформацію та в разі потреби змінити графік роботи своїх колективів", - написав він у телеграмі в п'ятницю.

Як повідомлялося, з 6 липня комендантська година на території Миколаївської області починається о 23:00 і закінчується о 05:00.