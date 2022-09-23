Унаслідок удару по Одесі пошкоджено чотири житлові будинки - мер

Унаслідок удару, завданого російськими окупантами по Одесі у п'ятницю, пошкоджено житловий фонд міста, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Є загибла цивільна людина та пошкодження житлового фонду - йдеться, зокрема, про чотири будинки", - написав Труханов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що комунальні служби надають допомогу мешканцям, будинки яких постраждали внаслідок дій російських окупантів.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару із застосуванням дронів-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, розпочалася пожежа. Також повідомлялося про одного загиблого цивільного.

Ще один дрон-камікадзе "Шахід-136" був збитий над морем силами ППО.