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16:37 23.09.2022

На першому етапі мобілізації РФ, ймовірно, доукомплектує з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ

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На першому етапі мобілізації РФ, ймовірно, доукомплектує з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ

На першому етапі мобілізації РФ, ймовірно, доукомплектує з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій в Україні, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"На першому етапі, ймовірно, протягом місяця-півтора противник планує доукомплектувати до повного штату свої з'єднання та військові частини, залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування підрозділів прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у п'ятницю.

За його словами, найбільшу частину мобілізованих становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також молодші офіцери. Громов пояснив, що це категорія, яка найбільше зазнала втрат у ворога.

"Надалі не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створено відповідну низку загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ та артилерії. Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника наразі немає, а їх підготовка займатиме тривалий час. Тому насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії", - зазначив він.

Громов запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

"За даними нашої розвідки, така поспішність Кремля є наслідком зростання низки внутрішніх і зовнішніх загроз режиму Путіна, насамперед це нездатність чинної російської влади досягти анонсованих цілей "спеціальної військової операції", це підтримка України країнами Заходу, що зростає, і збереження курсу нашої держави на вступ до НАТО, також загострення у Росії соціально-економічних проблем та посилення санкційного тиску на РФ", - розповів він.

Теги: #рф #мобілізація

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