Події

16:26 23.09.2022

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула одна людина

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Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула одна людина

Російські окупанти у п'ятницю атакували Одесу дронами-камікадзе з боку моря, внаслідок чого загинула одна цивільна особа, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Загинула одна цивільна людина", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в офіційному телеграм-каналі Одеської міськради.

Наголошується, що один дрон-камікадзе Shahed-136 було збито над морем силами протиповітряної оборони.

Теги: #одеса #дрон

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