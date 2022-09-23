Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі

Завершено розслідування та скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які били, катували та погрожували вбивством мирним жителям Бучі Київської області під час окупації, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 10 військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, розслідування встановило, що під час окупації Бучі протягом березня 2022 року російські військові тримали в заручниках цивільних людей, які не брали участі в бойових діях та не мали зброї, не забезпечували утримуваних продуктами харчування та водою.

"Обвинувачені позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав'язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв'язували пластиковими хомутами. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їхньому напрямку", - наголошується в повідомленні.

Також, як зазначають у прокуратурі, російські військові для отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а іноді й безпричинно, завдавали мирним жителям тілесних ушкоджень.

"Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітці. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі та побутову техніку", - йдеться в повідомленні.