Події

12:09 23.09.2022

Унаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено десять багатоповерхівок та дев'ять будинків приватного сектору

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Унаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено десять багатоповерхівок та дев'ять будинків приватного сектору

У Запоріжжі нічними ракетними ударами російських окупантів пошкоджено десять багатоповерхівок, дев'ять будинків приватного сектору та один об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо про 10 багатоповерхівок, 9 будинків приватного сектору та ще один обʼєкт цивільної інфраструктури, які зазнали ушкоджень від ворожої атаки. В багатоповерхівках ушкоджено вікна, в приватних будинках - покрівлі", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Комунальні служби, представники керуючих компаній та районних адміністрацій уже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Теги: #запоріжжя #обстріл

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