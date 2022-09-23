Глави МЗС G7 засудили наміри РФ провести псевдореферендуми й обіцяють продовжити подальші цілеспрямовані санкції проти Росії

Міністри закордонних справ країн G7 та верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки засудили заяву РФ щодо проведення фіктивних референдумів й обіцяють продовжити подальші цілеспрямовані санкції проти Росії.

"Міністри закордонних справ країн G7 та верховний представник рішуче засудили заяву Росії щодо проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації, не можуть бути вільними чи справедливими", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка головувала на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Міністри наголосили, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН. Вони закликали всі держави однозначно засуджувати будь-які референдуми та не визнавати їхні результати.

"G7 також продовжить подальші цілеспрямовані санкції та віддана сталому економічному та політичному тиску на Росію", - наголошується в заяві.

Глави МЗС G7 висловили жаль щодо навмисних ескалаційних кроків Росії, включно з частковою мобілізацією резервістів та безвідповідальною ядерною риторикою.

"Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. G7 також закликала Росію негайно припинити фільтраційні операції та примусову депортацію українських громадян до Росії", – йдеться в документі.

Міністри закордонних справ країн G7 та верховний представник висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з останніми повідомленнями про звірства, вчинені в нещодавно звільнених українськими Збройними силами частинах України, включно, зокрема, з повідомленнями про численні поховання, місця вчинення злочинів і місця катувань в Ізюмі та на Харківщині.

"Міністри закордонних справ G7 та верховний представник погодилися з тим, що швидке та ретельне збереження доказів на місцях має першорядне значення для притягнення винних до відповідальності за вчинені злочини. Україна може розраховувати на підтримку G7 у цьому питанні", - запевнили глави МЗС.

Крім того, міністри закордонних справ країн G7 та верховний представник підтвердили законне право України захищати себе від неспровокованої та невиправданої агресивної війни Росії, що триває, щоб відновити повний контроль над своєю територією в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони вітали мужність та успіхи Збройних сил України у нинішньому контрнаступі, що дало змогу звільнити значні території України від російського контролю.

"Міністри закордонних справ країн G7 та верховний представник були одностайні у своєму непохитному прагненні продовжувати надавати економічну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні доти, доки це необхідно, і стільки, скільки необхідно, щоб забезпечити шлях України до свободи, миру, відбудови та економічного розвитку", - заявили міністри закордонних справ.