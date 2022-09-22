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22:43 22.09.2022

Російське керівництво готується забрати до армії до 1 млн осіб - Зеленський

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Російське керівництво готується забрати до армії до 1 млн осіб - Зеленський

300 тисяч повісток для мобілізованих у Росії було надруковано заздалегідь, але російське керівництво готується забрати до армії до 1 млн осіб, сказав у відеозверненні у четвер увечері президент України Володимир Зеленський.

"У містах Росії відбулися протести проти мобілізації. І це показник. Не лише в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах Росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, в Бурятії, в інших національних республіках та областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть. Чому, наприклад, дагестанці чи будь-хто ще мають гинути на Харківщині чи біля Донецька? Та тому, що одна людина в Росії так вирішила - за всіх громадян Росії", - сказав президент.

Він назвав росіян "співучасниками всіх цих злочинів, вбивств і тортур українців". "Тому що ви мовчали. Тому що ви мовчите", - зазначив президент.

Наразі, за його словами, час вибору. "Для чоловіків у Росії це вибір загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір - втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи усе-таки спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини", - сказав Зеленський.

"Ми знаємо, що вони братимуть усіх без розбору. Не лише військових у запасі, а будь-яких чоловіків", - заявив він.

Він нагадав, що "55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за півроку. Десятки тисяч поранено, скалічено".

"Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це - варіанти для вас, щоб вижити", - заявив Зеленський.

"Російські матері! Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не опиняться. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають. А ми своїх повертаємо", - сказав він.

Теги: #рф #мобілізація

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