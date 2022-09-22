Події

20:53 22.09.2022

Аналітик Concorde Capital припускає погіршення ситуації в економіці у 2023 році

2 хв читати
Аналітик Concorde Capital припускає погіршення ситуації в економіці у 2023 році

Негативна динаміка економіки поки що м'якша, ніж цього очікував НБУ, але досвід 2014-2015 років і затягування війни дають змогу припускати, що ситуація в майбутньому може погіршитися, вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Наша економіка впала загалом на 37% у другому кварталі, це краще за ті прогнози, які давав НБУ: вони очікували 39%. Але це не означає, що економіка поводиться краще, ніж очікувалося, можливо, це означає, що гірше ще попереду", - сказав він на онлайн-дискусії, організованій СASE.

"Наразі ми маємо розуміти, що та нова хвиля мобілізації, яка розпочалася в Росії, на жаль, не дає змогу нам говорити, що ця війна закінчиться через півроку або навіть через рік, ситуація залишиться складною в економіці. Основним питанням залишається - чи витримає наша держава цей удар", - додав аналітик.

Коментуючи спад економіки, що вже стався, Паращій виділив декілька основних його факторів. Зокрема, він відзначив скорочення чисельності населення на 7 млн, або на 19%, що разом зі зниженням доходів населення на 14-15% призвело до падіння внутрішнього попиту на 30-35%.

Крім того, великий негативний вплив справило блокування портів, через які проходило 60% експорту. За його словами, це відрізало 15% ВВП.

Паращій також зазначив, що одним із дуже важливих негативних наслідків повномасштабного вторгнення Росії на територію України стало майже повне зупинення всіх інвестицій.

Теги: #прогноз #concorde

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 22.09.2022
В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода, у більшості областей - невеликі дощі

В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода, у більшості областей - невеликі дощі

13:17 19.09.2022
На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

12:22 17.09.2022
У неділю в Україні дощитиме

У неділю в Україні дощитиме

12:56 16.09.2022
Вихідні в Україні видадуться дощовими, температура майже не зміниться

Вихідні в Україні видадуться дощовими, температура майже не зміниться

14:32 15.09.2022
В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

12:55 14.09.2022
Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

12:46 11.09.2022
Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

12:39 11.09.2022
Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до Ради проєкт держбюджету-2023

Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до Ради проєкт держбюджету-2023

14:49 08.09.2022
НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

13:27 08.09.2022
Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

Українські сили відбили ворожі атаки в районах Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ

Генсек ООН закликає припинити всі обстріли ЗАЕС

ОСТАННЄ

Звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "певний проміжок часу" - Буданов

Кулеба: Ми не маємо дозволити Росії відновити її голодні ігри зі світом

Недостатньо, щоб Україна хотіла миру, Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс - Кулеба

США готують до відправки в Україну нову партію боєприпасів - Міноборони США

РФ зазнає краху і нестиме повну відповідальність за злочини - Кулеба

Медведчук найбільше потрібен ФСБ - Буданов

Зеленський провів онлайн-дзвінок із Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадором UNITED24

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

США продовжать підтримувати Україну і намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах - держсекретар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА