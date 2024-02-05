Інвестиції

21:52 05.02.2024

"Сонячне ремесло" Мазепи і Благодиря залучило китайського інвестора до розробки нового родовища бурштину

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"Сонячне ремесло" Мазепи і Благодиря залучило китайського інвестора до розробки нового родовища бурштину

Компанія з видобутку бурштину ТОВ "Сонячне ремесло" (раніше - "Санкамян") Ігоря Мазепи та Юрія Благодиря залучила китайського підприємця Ванг Чжикая до нового проєкту - розробки Томашгородського родовища бурштину на Рівненщині вартістю кілька десятків мільйонів доларів, який планують розпочати вже цієї весни, повідомив сам Мазепа у фейсбуці.

"Як нам це вдалося? По-перше, восени минулого року після детального аудиту ми придбали компанію "Санкамян", яка пройшла всі дозвільні процедури і отримала ліцензію на видобуток бурштину ще в липні 2022 року. Для розуміння, цей шлях зайняв у компанії понад 6 років!" - зазначив він.

Мазепа уточнив, що "Чжикай" є одним із основних операторів китайського ринку бурштину, а Китай є головним світовим споживачем цього мінералу.

"Я особисто вважаю справжньою перемогою, що підприємець з іншого кінця світу довірився нам і готовий розділити з нами всі виклики і ризики цього непростого періоду", - наголосив Мазепа.

Згідно з даними в держреєстрі, вони із Благодирем контролюють по 40% "Сонячного ремесла", тоді як Чжикай - 20%.

Уточнюється, що площа родовища - 457,7 га, прогнозовані запаси - 191 тонна.

Мазепа повідомив, що безпосередній видобуток планують розпочати вже навесні. За його словами, проєкт створить близько 100 нових робочих місць, а обсяг ресурсів на освоєння нового родовища, за попередніми оцінками, становитиме десятки мільйонів доларів. "Прогнозовані обсяги видобутку складуть плюс-мінус 20 тонн на рік", - додав бізнесмен.

За його словами, тільки податки на користування надрами становитимуть близько 1000 грн за кожен кг бурштину, 30% із яких підуть місцевій громаді.

Як повідомляли, інвесткомпанія Concorde Capital Мазепи, яка восени 2020 року виставляла восени на продаж ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" - родовище бурштину "Володимирець Східний" із запасами 60 тонн - за $5 млн, 2021 року вирішила розвивати цей проєкт разом із партнерами. У 2022 році вона стала найбільшим видобувачем бурштину - 8,85 тонн бурштину-сирцю.

 

 

 

Теги: #інвестор #бурштин #concorde

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