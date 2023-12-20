Іспанський інвестор заявляє про втрату понад 20 млн грн через рейдерське захоплення компанії українським співзасновником
Громадянин Іспанії Анхель Мігель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo) оцінює втрати від рейдерського захоплення українським співзасновником компанії Selecto Markets, співзасновником якої він є, у 20 млн грн.
Як повідомив Анхель Мігель Сересо Гальярдо на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, разом з українськими партнерами він планував розвивати в Україні мережу продуктових магазинів із постачанням продукції з Іспанії та з інших країн Європи, створив компанію Selecto Markets, інвестував у перший магазин у Києві, завіз обладнання та товар.
За словами Сересо Гальярдо, одним із співзасновників компанії з українського боку став Максим Марщівський (Maksym Marshchivskyy), який на той час очолював напрям дистрибуції в торговельній мережі "Фуршет". Співзасновники, зокрема, планували постачати європейську продукцію в торговельні мережі України, а також розвивати власну мережу магазинів Selecto Markets.
Однак, за словами іспанського інвестора, Марщівський без будь-яких причин відмовився оплачувати товари, що імпортуються з Іспанії та інших європейських країн компаніями іспанського бізнесмена, перестав розраховуватися з місцевими постачальниками, заблокував доступ іспанського партнера до рахунків і документів компанії, а також "вирішив особисто управляти компанією і перереєструвати її на себе".
У свою чергу адвокат Сересо Гальярдо Геннадій Борисичев зазначив, що правоохоронні органи "не поспішають вносити до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за 219 ККУ і 191 ККУ, а також розслідувати їх".
"Нам доведеться звертатися до суду, щоб визнати незаконною бездіяльність слідчих і вже в суді зобов'язати правоохоронні органи порушити кримінальне провадження", - сказав він.
Борисичев уточнив, що йдеться про фактичне рейдерське захоплення компанії Selecto Markets Марщівським.
Адвокат також зазначив, що, за наявною у Сересо Гальярдо інформацією, Марщівський наразі перебуває за кордоном, імовірно в США.
"Будь-яка країна, яка перебуває у стані війни, особливо з ядерною державою, не дуже приваблива для інвестицій. Але якщо додати до цього той факт, що правоохоронні та урядові органи не можуть захистити інвесторів, це може призвести до банкрутства держави", - сказав він.
"Ми хочемо на прикладі цієї справи довести, що правосуддя і правоохоронні органи справді працюють у країні, що в нашу країну справді можна інвестувати", - сказав він.
За словами Борисичева, представляючи інтереси Сересо Гальярдо, він має намір "здійснити й інші кроки зі стимулювання слідчих органів у законний спосіб, щоб вони справді розслідували ці справи".
Зі свого боку інший співзасновник Selecto Markets Євген Жевагін (Eugene Zhevagin) заявив на пресконференції, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Сересо Гальярдо "не лише не залишив Україну, а й активно допомагає їй, постачаючи гуманітарну допомогу, машини швидкої допомоги, медикаменти".
"Він не просто вкладає гроші, він допомагав і допомагає всім, хто цього потребує, він вірить в Україну. Ми дуже розраховуємо, що, надавши цій справі розголосу, ми отримаємо позитивний результат", - сказав Жевагін.
Іспанський інвестор звернувся до посольства Королівства Іспанія в Україні з метою сприяння у справедливому вирішенні справи.