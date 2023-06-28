Федерація роботодавців України просить у президента захисту від корупціонерів і рейдерів

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликала президента України побороти корупцію, протидіяти рейдерським атакам і тиску на бізнес, у свою чергу підприємці вирішили створити реєстр рейдерів.

"Україну накрила хвиля корупції та рейдерських атак. Свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі. Йде війна, тому з їхнього боку це більше, ніж злочин", - йдеться в маніфесті ФРУ, опублікованому в середу.

Як стверджують у Федерації, незаконний тиск на власників підприємств уже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон, тому пропонується на час воєнного стану законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних суперечках, що не стосуються національної безпеки.

Також підприємці просять "заборонити обшуки та інші форми "маски-шоу", якщо підприємство готове добровільно надати будь-які документи, необхідні слідчим, також пропонується застосовувати спрощену процедуру притягнення до відповідальності корумпованих суддів, нотаріусів і реєстраторів.

Своєю чергою, бізнес вирішив сформувати "публічний реєстр рейдерів", до якого вноситиметься інформація про корумпованих силовиків і суддів.

"Кожен, хто в умовах війни займається здирництвом і за хабарі продає честь мундира або суддівської мантії, має понести відповідальність. Оскільки рейдери на державній службі переконані у своїй безкарності, бізнес приймає цей виклик. Ми сформуємо публічний реєстр рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів", - наголошується в маніфесті.

Його учасники закликали президента, як гаранта Конституції, з метою захисту положень її 42-ї статті, негайно втрутитися в ситуацію.

У ФРУ зазначили, що готові надати конкретні прізвища координаторів і виконавців, які чинять тиск на бізнес.

Маніфест підписали 42 представники підприємств та інвесторів, серед них голова Асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк, гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа, співвласник Nemiroff Яків Грибов, Мережа АЗС ОККО Василь Даниляк, президент "Оболоні" Олександр Слободян, співвласник клінік "Добробут" Олег Калашніков, глава "Фармака" Філя Жебровська та "Астарти" Віктор Іванчик, Сергій Сипко з Agrofusion.

Стаття 42 Конституції України говорить, що кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.