Інтерфакс-Україна
Інвестиції
20:32 31.05.2025

Concorde Capital інвестує в енергопроєкти EUR120 млн до кінця 2025 року

3 хв читати
Concorde Capital інвестує в енергопроєкти EUR120 млн до кінця 2025 року

Інвестиційна група Concorde Capital планує інвестувати в проєкти в енергетиці до кінця цього року EUR120 млн та очікує, що за "пару років" зможе побудувати енергетичну компанію вартістю більше $1 млрд, повідомив засновник та власник Ігор Мазепа.

"До кінця року ми проінвестуємо EUR120 млн. Ринок – "блакитний океан", немає жодної конкуренції, просто бери й роби. IRR в такій історії 35% – те, що за 2,5-3 роки повертається", - сказав Мазепа на форумі Forbes Money в Києві.

За його словами, ринок очікує зростання цін на газ, можливо, зниження цін на електроенергію, проте за прогнозованого терміну окупності в 2–3 роки інвестори вже відчуватимуть себе впевненіше.

Мазепа зазначив, що вперше інвестував в енергетичний сектор у серпні 2024 року, вклавши в пілотний проєкт EUR32 млн, і вже бачить перші результати цієї інвестиції, які підтверджують правильність цієї стратегії.

На його думку, такі перспективі пов’язані з тим, що 10 ГВт енергопотужностей зруйновано агресором, й це переважно маневрові потужності, які найдорожчі і за які ринок платить преміальну ціну.

"Такої ціни не було жодного разу, жодного року з того, що я пам'ятаю за останні 25 років. Вона навіть вища, ніж в деяких країнах Східної Європи. Афігенний ринок, величезний, мільярди доларів!" – підкреслив власник Concorde Capital, та додав, що очікується ще зростання цін на газ та електроенергію.

"Я думаю, що за пару років ми побудуємо саме таку мільярдну компанію в енергетиці", - підсумував він.

Як повідомлялось, Мазепа за допомогою чотирьох неназваних ним партнерів на початку 2025 року придбав систему зберігання енергії (energy storage) на 50 МВт за EUR32 млн та планує потім законтрактувати обладнання для газової електростанції на EUR30 млн для створення єдиного енергетичного комплексу.

Член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв, який виступав разом із Мазепою, погодився із існуванням таких привабливих інвестиційних можливостей в секторі енергетики, де група також акцептувала п’ять проєктів – вітер, батареї, газова когенерація і інвестиції в енергоефективність комунальних мереж через енергосервісну компанію. В той же час він підкреслив, що мова про короткострокову перспективу й відносно невеликі проєкти, що цей "гарячий" ринок не про мільярди інвестицій.

"Це просто ілюстрація того підходу, який існує, який не працює довгостроково. Тому що робити довгострокові прогнози на пікових цінах, не враховуючи факторів повернення/не повернення Запорізької АЕС, відновлення або невідновлення вугільної генерації… В цілому, коли ти вискакуєш за три роки вище нуля, ти можеш собі дозволити такі штуки, але ніякі мільярди сюди не зайдуть – нема куди", – вважає експерт.

Він додав, що Україні не потрібно відновлювати 10 ГВт зруйнованої енергетики, тому що в неї немає такого дефіциту. "Енергетика України була профіцитною до початку війни, і все то, що зруйнували, воно ще дзеркалиться тим, що в нас є деіндустріалізація, втрата територій, втрата населення", – зазначив Тимофєєв.

Теги: #concorde #інвестиції #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:50 31.05.2025
Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

19:38 30.05.2025
Зростання капінвестицій в Україні в І кв.-2025 уповільнилося до 32,5%

Зростання капінвестицій в Україні в І кв.-2025 уповільнилося до 32,5%

19:19 30.05.2025
Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

22:55 28.05.2025
Шмигаль обговорив з фінськими бізнесменами співпрацю в оборонній галузі на виставці воєнних технологій BRAVE1

Шмигаль обговорив з фінськими бізнесменами співпрацю в оборонній галузі на виставці воєнних технологій BRAVE1

19:22 28.05.2025
Philip Morris інвестувала 60 млн грн у будівництво укриття у Львівській області

Philip Morris інвестувала 60 млн грн у будівництво укриття у Львівській області

14:09 28.05.2025
Сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій – СЕО umgi

Сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій – СЕО umgi

20:32 27.05.2025
Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

15:09 27.05.2025
Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

13:31 27.05.2025
У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

13:21 27.05.2025
НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

ВАЖЛИВЕ

Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський

Зеленський у Давосі обговорив із топменеджерами інвестиції в Україну

Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" поділився новими розробками та освоєнням випуску продуктів нафтогазового сегменту

Компанія TAD інвестувала $8 млн у новий комплекс з випуску напівпричепів

"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

Індустріальний парк за моделлю Quadruple Helix з інвестиціями у 6 млрд грн збудують у Вінниці

ДТЕК за 4 міс. інвестував у ремонти і відновлення ТЕС 1,6 млрд грн

Delta Food інвестувала 40 млн грн у лінію розливу олії в індустріальному парку під Тернополем

Європейські DFI та приватні інвестори з координацією ЄС долучаться до створення структурованого фонду в Україні

Соціальні інвестиції Американсько-Українським інвестфондом відновлення не передбачаються

IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди з США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА