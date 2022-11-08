ФДМ продав на аукціоні знижений у ціні "Бурштин Україна" за 6,7 млн грн

Зареєстроване у середині вересня цього року ТОВ "Будтранс-Логістик" придбало єдиний майновий комплекс держпідприємства "Бурштин Україна" (Рівне) на повторному аукціоні за 6,7 млн грн, не зустрівши конкуренції.

За даними Prozorro.sale, перший аукціон з продажу "Бурштин Україна" у жовтні цього року за стартовою ціною 12,7 млрд грн не відбувся, після чого було оголошено повторний зі зниженням ціни вдвічі – до 6,4 млн грн.

Згідно з документами, до єдиного майнового комплексу увійшли 69/100 частин адміністративно-побутового корпусу, 67/100 частин виробничого корпусу, трансформаторна підстанція, контрольно-пропускний пункт, склад балонів з рампою, адмінбудівля, ангар, господарська цегляна будівля та 11 земельних ділянок – дев'ять у Клесовому та два у Рівному – площею 43,25 га.

"Бурштин Україна" також має ліцензію на видобуток бурштину в Рівненській області.

В інформаційному повідомленні наголошується, що валовий дохід підприємства у першому півріччі 2022 року становив 923 тис. грн, кредиторська заборгованість підприємства становила майже 14,5 млн грн, майже 3,5 млн грн – заборгованість із зарплати станом на кінець червня 2022 року. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30 червня – 40 осіб.

"Будтранс-Логістик" створено зі статутним капіталом 12 млн грн, його засновником та директором виступає Анатолій Месникович, який володіє чи керує ще кількома підприємствами у Рівненській області, основним видом діяльності зазначена оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.