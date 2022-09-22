Недостатньо, щоб Україна хотіла миру, Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс - Кулеба

Недостатньо, щоб Україна хотіла миру, Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жодна інша країна у світі не прагне миру більше, ніж Україна. Президент Зеленський відкрито говорив про це вчора. Ми ніколи не хотіли нічого, крім миру та стабільного розвитку. Ми ніколи не хотіли цієї війни, це не наше рішення. Ми просто хочемо жити нормальним життям. Але недостатньо, щоб Україна хотіла миру, Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс. Натомість ми бачимо, що російське керівництво прагне лише військового рішення", - сказав Кулеба на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

Міністр зазначив, що російські дипломати безпосередньо сприяють російським солдатам, оскільки їхня брехня підбурює злочини та прикриває їх.

"Очевидно, що єдине у сьогоднішньому виступі Росії, у цьому потоці брехні - це недоречний сленг, використаний щодо президента іншої країни, щодо президента України. Я також зауважив сьогодні, що російські дипломати біжать так само швидко, як російські солдати", - зазначив Кулеба.