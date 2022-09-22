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19:59 22.09.2022

Блінкен: Ми не можемо і не допускатимемо, щоб Путін залишився без покарання

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Блінкен: Ми не можемо і не допускатимемо, щоб Путін залишився без покарання

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна допустити, щоб президент Росії Володимир Путін залишився без покарання.

"Той міжнародний порядок, який ми зібралися тут захищати, руйнується у нас на очах. Ми не можемо і не допускатимемо, щоб президент Путін залишився без покарання", - сказав Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

Він наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України - це не просто захист прав однієї країни обирати свій шлях, хоча це фундаментальне право.

"Ми говоримо також про захист світового порядку, де жодна країна не може перемальовувати кордони іншої країни шляхом сили. Якщо ми не захистимо цей принцип, коли Кремль його так грубо порушує, ми посилаємо сигнал агресорам повсюдно, що вони також можуть так чинити. Це поставить усі країни під загрозу. Ми відчинимо двері для менш захищеного, менш мирного світу", - пояснив держсекретар.

Блінкен зазначив, що кожен член Ради безпеки ООН має надіслати РФ чіткий сигнал, що бездумні ядерні погрози мають припинитися негайно.

Теги: #сша #оон #радбез

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