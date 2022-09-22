Генсек ООН заявив про необхідність ретельного розслідування за всіма повідомленнями про місця поховання в Ізюмі для притягнення до відповідальності

За всіма повідомленнями про місця поховання в Ізюмі потрібно здійснити ретельне розслідування, щоб забезпечити притягнення до відповідальності, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Останні повідомлення про місця поховання в Ізюмі викликають надзвичайне занепокоєння. За всіма цими повідомленнями потрібно провести ретельне розслідування, щоб забезпечити притягнення до відповідальності. Винних має бути притягнуто до відповідальності у межах справедливих незалежних судових розглядів. У жертв та їхніх близьких є право на правосуддя, захист та репарацію", - сказав Гутерреш на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

Він наголосив, що покласти край безкарності за скоєння міжнародних злочинів має фундаментальне значення.

"За всіма цими параметрами Міжнародний кримінальний суд відіграє важливу роль, щоб забезпечити ефективне притягнення до відповідальності", - зазначив Гутерреш.

Він наголосив, що також надзвичайно занепокоєний через інформацію, що свідчить про плани, які мають намір організувати так звані референдуми в районах України, які наразі не перебувають під контролем уряду України.

"Будь-яка анексія території держави іншою державою за допомогою погрози силою або застосування сили є порушенням Статуту ООН та міжнародного права", - додав генсек.

За його словами, немає жодних ознак перепочинку у війні, яку РФ веде в Україні.

"Нещодавні події небезпечні й тривожні. Вони віддаляють нас від будь-якої перспективи миру і наближають до нескінченного циклу жахів і бійні. Ця безглузда війна може завдати безмірної шкоди в Україні та в усьому світі", - наголосив Гутерреш.