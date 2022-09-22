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17:39 22.09.2022

Україна відчуває постійну підтримку з боку Італії - Зеленський

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Україна відчуває постійну підтримку з боку Італії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні заявив, що Україна відчуває постійну підтримку з боку Італії.

"Для Італії, незважаючи на велику кількість внутрішніх питань, ситуація в Україні залишається дуже важливою. Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду і італійського народу", - заявив Зеленський.

Він подякував Гуеріні за змістовну зустріч.

"Для нашої держави сьогодні життєво важливим пріоритетом є зміцнення Збройних сил", – сказав президент.

Як повідомляє пресслужба президента України, сторони обговорили необхідність продовження санкційного тиску на РФ. Також Зеленський поінформував співрозмовника про стан справ на фронті та наголосив, що життєво важливим пріоритетом для України залишається зміцнення Збройних сил.

"Міністр оборони Італійської Республіки розповів, що відвідав Ірпінь та Гостомель і на власні очі побачив руйнування, які спричинили росіяни. Лоренцо Гуеріні також висловив захоплення героїзмом українців, з яким вони захищали ці та інші міста своєї країни", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #італія #зеленський

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