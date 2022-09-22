СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі у т. зв. ДНР

Служба безпеки України перехопила документи терористичної організації "ДНР", які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у псевдореферендумі РФ на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Загарбники сподіваються розширити "електоральну базу" підтримки кремлівського проєкту з приєднання частини східної України до складу країни-агресора. Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років", - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що для того щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їх батьки, опікуни чи представники так званих дитячих будинків.

"А для "накрутки показників" псевдореферендуму до нього планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ. Відповідні зміни до "виборчого процесу" його московські куратори доручили так званій "центральной ізбіратєльной комісії днр", - наголосили у спецслужбі.

СБУ ідентифікувала всіх організаторів, встановила їх місцеперебування та задокументувала злочини.