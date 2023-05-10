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12:40 10.05.2023

Керівника апарату "ради оборони днр" засуджено до максимального покарання - 15 років позбавлення волі

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Керівника апарату "ради оборони днр" засуджено до максимального покарання - 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд ухвалив вирок щодо жителя Донецької області, який обійняв керівну посаду в терористичній організації "донецька народна республіка" і сприяв її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Прокурором у суді доведено, що чоловік упродовж 2015-2017 років, з метою зашкодити державній безпеці України, добровільно обійняв посаду "керівника апарату Ради Оборони ДНР" та мав так зване військове звання полковник. На цій посаді він керував апаратом "Ради Оборони ДНР" та брав участь у розробці, підготовці та виданні рішень так званого голови ДНР", - ідеться в пресрелізі Черкаської обласної прокуратури в середу.

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. 

Теги: #вирок #днр

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