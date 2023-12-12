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19:44 12.12.2023

Суд засудив до 15 років ув'язнення інформатора так званого "мдб днр"

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Суд засудив до 15 років ув'язнення інформатора так званого "мдб днр"

Суд визнав жителя Торецька Донецької області, який співпрацював із так званим "мдб днр", винним у скоєнні державної зради, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Прокурори в суді довели, що чоловік протягом вересня-листопада 2022 року працював на інформаторську мережу, створену заступником начальника так званого "Горлівського міністерства державної безпеки ДНР" на окупованій території Донецької області. Він збирав інформацію розвідувального характеру, яку ворог використовував для підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Засуджений мешкав у районі бойового зіткнення Сил оборони України та російських окупаційних військ, і мав можливість безпосередньо спостерігати за пересуванням і розташуванням української армії. Він фіксував актуальні ідентифікаційні дані та передавав своєму куратору з так званого "мдб днр" для коригування та нанесення вогневого ураження по наших позиціях.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у грудні 2022 року та доправили до Вінницької області.

Вироком суду йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До винесення вироку він перебував під вартою.

 

 

 

Теги: #вирок #днр #інформатор

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