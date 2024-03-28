СБУ повідомила про підозру ватажкам "ДНР" за голосування на незаконних виборах

Служба безпеки України повідомила про підозру окупаційним керівникам терористичної організації "ДНР", які незаконно організували російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Мова йде про Дениса Пушиліна - гауляйтера Донецька, Артема Жогу - одного з керівників "виборчого штабу" Путіна, Володимира Висоцького - очільника "виборчкому днр", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в четвер.

За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті. "Також вони звітували москві про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього "малювали голоси" на користь очільника кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки", - наголошується в повідомленні.

В українській спецслужбі зазначають, що для видимості процесу голосування Пушилін приїхав до міста разом із заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. "Серед руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване відеозвернення начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до "виборів" країни-агресора", - наголошують в СБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, Жога формував керівний склад окупаційних виборчкомів й особисто контролював підсумки так званого голосування. "Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи в супроводі озброєних загарбників. Під час таких "рейдів" його учасники вимагали поставити "потрібні" відмітки в незаконних бюлетенях", - уточнюють у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

У СБУ нагадують, що Пушилін заочно засуджений до 15 років ув'язнення, а його спільник Жога - до 12 років ув'язнення заочно. Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності.