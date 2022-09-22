Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

Ситуація з інфраструктурою деокупованого Ізюма близька до апокаліптичної, заявив заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

"Ситуація... близька до апокаліптичної... Центральна частина (міста - ІФ), багатоповерхівки, якщо ми раніше говорили кореспондентам, що зруйновані на 80%, то сьогодні я сказав би, що зруйновані на 90%... Житловий сектор, приватний, одноповерховий... - у трохи кращому стані, але там ще треба виконувати роботу з дослідження щодо реальної ситуації. Люди в центральній частині міста сьогодні не живуть, там жити неможливо, оскільки там усе зруйноване", - сказав Мацокін на онлайн-брифінгу в четвер у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" (Київ).

Він розповів, що в місті немає електрики, зруйновано газопровід, газонапірні станції, не працює система теплозабезпечення.

"Електрики в місті сьогодні немає на 100%. Водопровід не працює, каналізація не працює. Газ надходить лише в один район міста, і це покриває 20% населення. Газ надходить у такому режимі, що для того, щоб закип'ятити чайник, треба десь 20 хвилин", - зазначив Мацокін.

За його словами, евакуації жителів Ізюма на зимовий період не уникнути.

"Дивитимемося на реальну ситуацію, на те, що нам вдасться зробити за досить невеликий термін, як налагодити електрику, газ, воду… Але евакуації не уникнути", - наголосив заступник мера.

Мацокін також повідомив, що в Ізюмі наразі живе понад 15 тисяч людей.

"В Ізюмі перебуває від 15 до 17 тисяч осіб і аномально багато дітей - десь 1,5 тисячі залишаються сьогодні в місті", - сказав він, додавши, що діти не навчаються, оскільки освітні послуги сьогодні можна надавати тільки в режимі онлайн, а його в місті наразі немає.

Водночас, за його словами, гуманітарна допомога, зокрема продукти харчування, надходить до всіх районів міста.