Події

14:53 22.09.2022

Прем'єр Ізраїлю ініціював збільшення кількості авіарейсів із РФ - ЗМІ

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Прем'єр Ізраїлю ініціював збільшення кількості авіарейсів із РФ - ЗМІ

Глава уряду Ізраїлю Яїр Лапід під час розмови з генеральним директором авіакомпанії "Ель-Аль" попросив його збільшити кількість рейсів із РФ через ситуацію в цій країні, повідомляє ізраїльське видання NEWSru.co.il з посиланням на телеканал "Кан -11".

"Канцелярія глави уряду підтвердила редакції NEWSru.co.il цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Телеканал також повідомив, що в Ізраїлі розпочато підготовку до нової хвилі репатріації з РФ через оголошену там мобілізацію.

Теги: #рф #транспорт #ізраїль #авіарейси

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