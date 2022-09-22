Прем'єр Ізраїлю ініціював збільшення кількості авіарейсів із РФ - ЗМІ

Глава уряду Ізраїлю Яїр Лапід під час розмови з генеральним директором авіакомпанії "Ель-Аль" попросив його збільшити кількість рейсів із РФ через ситуацію в цій країні, повідомляє ізраїльське видання NEWSru.co.il з посиланням на телеканал "Кан -11".

"Канцелярія глави уряду підтвердила редакції NEWSru.co.il цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Телеканал також повідомив, що в Ізраїлі розпочато підготовку до нової хвилі репатріації з РФ через оголошену там мобілізацію.