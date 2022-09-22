Події

12:08 22.09.2022

Окупанти підірвали своїх військових на Центральному ринку Мелітополя, інформація про постраждалих цивільних уточнюється – мер

1 хв читати
Окупанти підірвали своїх військових на Центральному ринку Мелітополя, інформація про постраждалих цивільних уточнюється – мер

Російські окупанти посилюють зачистку в лавах своїх військових, унаслідок чого троє з них були підірвані на Центральному ринку Мелітополя, повідомив мер міста Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти влаштували теракт у велелюдному місці для того, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

"Страх, терор і ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях увесь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється. Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували трьох військових", - написав Федоров у телеграмі в четвер.

За його словами, інформація про постраждалих під час вибуху мирних громадян уточнюється.

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - підсумував він.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок вчиненого окупантами вибуху в Мелітополі постраждали, з урахуванням ліквідованих, шестеро людей.

Теги: #мелітополь #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 20.09.2022
Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

09:26 20.09.2022
Два вибухи пролунали у Мелітополі у вівторок уранці - мер

Два вибухи пролунали у Мелітополі у вівторок уранці - мер

15:33 19.09.2022
На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

11:55 19.09.2022
Українська армія знищила базу російських військ у Кадіївці Луганської області

Українська армія знищила базу російських військ у Кадіївці Луганської області

21:29 18.09.2022
Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

20:14 18.09.2022
У Мелітополі пролунав потужний вибух

У Мелітополі пролунав потужний вибух

19:33 16.09.2022
Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

11:44 16.09.2022
Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег Дніпра на вкрадених моторних човнах - ГУР

Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег Дніпра на вкрадених моторних човнах - ГУР

08:41 16.09.2022
У Новоайдарі через велику кількість поранених окупантів терміново перепрофілюють медичні установи під військові шпиталі

У Новоайдарі через велику кількість поранених окупантів терміново перепрофілюють медичні установи під військові шпиталі

07:16 16.09.2022
Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд у справі про збитий МН17 офіційно оголосив дату оголошення вироку – 17 листопада

Унаслідок обстрілів Запоріжжя в четвер у місті пошкоджено 21 житловий будинок

Окупанти за добу втратили в Україні близько 400 військових, 9 танків, 9 безпілотників і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів – Генштаб ЗСУ

В.о. глави СБУ: Обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді

ОСТАННЄ

Суд у справі про збитий МН17 офіційно оголосив дату оголошення вироку – 17 листопада

Унаслідок обстрілів Запоріжжя в четвер у місті пошкоджено 21 житловий будинок

В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

У МЗС України подякували спадкоємному принцу Саудівської Аравії за допомогу у звільненні полонених

Україна пам'ятає про полонених і працює над обміном "всіх на всіх" – генпрокурор Костін

Сенат Казахстану виключив День першого президента з державних свят

Авіація Повітряних сил завдала 15 групових авіаударів, також знищено 5 повітряних цілей окупантів за добу

Кошти за скасоване пробне ЗНО можна повернути або перерахувати на підтримку ЗСУ – УЦОЯО

У Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин Примаченко - Ткаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА