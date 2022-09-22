Окупанти підірвали своїх військових на Центральному ринку Мелітополя, інформація про постраждалих цивільних уточнюється – мер

Російські окупанти посилюють зачистку в лавах своїх військових, унаслідок чого троє з них були підірвані на Центральному ринку Мелітополя, повідомив мер міста Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти влаштували теракт у велелюдному місці для того, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

"Страх, терор і ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях увесь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється. Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували трьох військових", - написав Федоров у телеграмі в четвер.

За його словами, інформація про постраждалих під час вибуху мирних громадян уточнюється.

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - підсумував він.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок вчиненого окупантами вибуху в Мелітополі постраждали, з урахуванням ліквідованих, шестеро людей.