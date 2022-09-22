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10:56 22.09.2022

Кошти за скасоване пробне ЗНО можна повернути або перерахувати на підтримку ЗСУ – УЦОЯО

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Кошти за скасоване пробне ЗНО можна повернути або перерахувати на підтримку ЗСУ – УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляють, що сплачені кошти за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) учасники можуть повернути або перерахувати їх на підтримку Збройних сил України.

"Набув чинності порядок повернення невикористаної частини коштів, сплачених за участь у пробному ЗНО-2022, затверджений Міністерством освіти і науки України. Нагадаємо, що з огляду на те, що цьогоріч через війну в Україні скасовано проведення традиційного ЗНО, було скасовано і пробне ЗНО-2022", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначено, що особам, які зареєструвалися для проходження пробного ЗНО, буде повернуто частину сплачених, але не використаних для підготовлення тестувань коштів, а сума, що підлягає поверненню, залежатиме від регіону, де вступник планував проходити тестування.

"Сьогодні наша країна веде боротьбу за цілісність і незалежність, тож кожному надзвичайно важливо підтримати державу в цій боротьбі. Тому Міністерство освіти і науки України спільно з Українським і регіональними центрами оцінювання якості освіти ухвалили рішення надати можливість учасникам пробного ЗНО здійснити перерахунок тих коштів, які мають бути повернені за послугу з проведення пробного тестування, на підтримку Збройних сил України. Ми впевнені, що кожен робить свій внесок у нашу перемогу", - йдеться в повідомленні.

Отже, учасники пробного тестування можуть не лише повернути кошти на особистий банківський рахунок, а й перерахувати їх на підтримку ЗСУ.

Для повернення/перерахунку коштів, сплачених за проведення пробного ЗНО, учасники мають авторизуватись на спеціальному сервісі: https://zno.testportal.com.ua/pzno/login

Теги: #зно #уцояо

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