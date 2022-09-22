Зеленський представив на засіданні Генасамблеї ООН "Українську формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на Генасамблеї ООН, представив "Українську формулу миру".

"Усі п'ять пунктів нашої формули: покарання за агресію; захист життя; відновлення безпеки й територіальної цілісності; гарантії безпеки; рішучість захищатися", - сказав він.

За його словами, ця формула "може спрацювати не тільки для нас, а й для всіх, хто може опинитись у схожих обставинах. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку й територіальну цілісність, гарантує безпеку та передбачає рішучість".

"Чого немає в нашій формулі? Нейтральності. Ті, хто каже про нейтральність, коли людські цінності й мир під ударом, мають на увазі зовсім інше. Вони кажуть про байдужість. Кожен сам за себе. Ось що вони кажуть. Цікавляться проблемами одне одного умовно. Дбають один про одного формально. Протокольно співчувають. І тому так само умовно, формально й протокольно вдають, ніби захищають когось, а насправді – лише свої вузькі інтереси. Ось це й створює умови для війни. Ось це й треба виправити, щоб створити умови для миру", - заявив Зеленський

"Потрібна тільки рішучість", - наголосив він. За його словами, "якщо ви уважно поглянете на нашу формулу миру, ви побачите, що її імплементація вже де-факто стає реформою Об'єднаних Націй. Наша формула універсальна, а отже, об'єднує північ і південь світу. Вона закликає світову більшість і спонукає до розширення представництва тих, хто лишився непочутим".

Зеленський назвав "дисбалансом", коли "вся Африка, вся Латинська Америка, більшість Азії, уся Центральна та Східна Європа підкорюються праву вето, якого самі ніколи не мали".

"І про це говорить Україна. Чи ви чули такі слова від Росії? А вона – у Радбезі. Постійно. Чому? Чому не Японія чи Бразилія, не Туреччина чи Індія, не Німеччина чи Україна? Настане день, коли й це питання буде розв’язане", - заявив він.