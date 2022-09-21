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21:23 21.09.2022

Генпрокурор України домовився посилити співпрацю із робочою групою Task Force KleptoCapture Мін'юсту США

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Генпрокурор України домовився посилити співпрацю із робочою групою Task Force KleptoCapture Мін'юсту США

Генеральний прокурор України Андрій Костін провів зустріч із робочою групою Task Force KleptoCapture Міністерства юстиції США, під час якої обидві сторони домовилися посилити співпрацю, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"В ході зустрічі сторони обмінялися досвідом з пошуку активів підсанкційних осіб та домовилися посилити співпрацю. Генпрокурор розповів американським колегам про реорганізацію роботи української Task Force, яка була необхідна для підвищення ефективності діяльності з виявлення, арешту активів та компенсації постраждалим від російської агресії", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у середу ввечері.

Крім цього, генпрокурор зустрівся з Браяном Нельсоном, заступником міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки.

"Сторони обговорили можливість взаємодії у цій сфері. Департамент має великий досвід пошуку активів підсанкційних осіб та накладення фінансових санкцій, який стане в нагоді Україні у пошуку та арешті активів осіб, причетних до агресії РФ та скоєння воєнних злочинів", - повідомляє пресслужба.

"Україна має захищатись і відбудовуватися, а постраждалі від дій російської армії, від обстрілів і руйнувань повинні отримати компенсації", - наголосив генпрокурор.

Теги: #сша #генпрокурор #співпраця

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