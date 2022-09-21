Залужний: Жодні заяви керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу

Рішення РФ щодо проведення мобілізації є підтвердженням того, що Збройні сили України дали гідну відсіч противнику після початку повномасштабного вторгнення, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - написав Залужний у телеграм-каналі.