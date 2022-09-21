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19:45 21.09.2022

Дружина президента провела зустрічі з генеральним секретарем ООН, прем'єр-міністром Великої Британії та першою леді Франції

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Дружина президента провела зустрічі з генеральним секретарем ООН, прем'єр-міністром Великої Британії та першою леді Франції

Перша леді України Олена Зеленська в рамках візиту до Нью-Йорку з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН провела зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, першою леді Франції Бріжит Макрон і виконавчим директором Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) Наталією Канем.

Як повідомляє Офіс президента, перша леді подякувала Гутеррешу за його особисті зусилля та зусилля керівництва Секретаріату ООН, всього вільного демократичного світу, який на сьогодні підтримує та допомагає українському народу.

Дружина президента наголосила на необхідності захисту дітей, які страждають від російської агресії.

"Для нас принципово важливим було ваше рішення про включення ситуації в Україні в цьогорічну доповідь щодо дітей у збройних конфліктах, оскільки це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щодня скоюють російські окупанти в нашій країні", - сказала Зеленська.

Зеленська закликала генсека ООН сприяти у звільненні з російського полону українських жінок та медиків, які, згідно з Женевськими конвенціями, не вважаються комбатантами. Серед них є вагітні жінки та мами зовсім маленьких дітей.

Також дружина президента провела зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, подякувала за безкомпромісну підтримку. Обговорюючи з Ліз Трасс ситуацію в Україні, перша леді разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею відзначила жахливі наслідки російської окупації.

"Ми вже думаємо про відновлення, тому закликаємо приєднатися до Fast Recovery Plan та сприяння у відновленні України", - сказала перша леді.

Крім того, Зеленська обговорила з прем'єр-міністром відновлення України - Велика Британія готова допомогти у відновленні Київської області.

Під час зустрічі з першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон в Українському інституті Америки у Нью-Йорку дружина президента України обговорила адаптацію українських дітей - тимчасових переселенців у Франції.

"Ви не уявляєте, як швидко вони адаптуються, як швидко вчать французьку мову!" - сказала Бріжит Макрон.

Зеленська звернулася із проханням про впровадження гнучкого графіка відвідування шкіл для українських дітей у Франції.

Також вона провела зустріч із виконавчим директором Фонду ООН у галузі народонаселення Наталією Канем, під час якої обговорювалися гуманітарні проєкти для допомоги українцям.

Теги: #оон #зустрічі #зеленська

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