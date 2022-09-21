Крім оголошеної в РФ часткової мобілізації, російське керівництво продовжує "внутрішню самомобілізацію" - Генштаб ЗСУ

Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію. Натомість триває проведення заходів "внутрішньої самомобілізації", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У військах казачого товариства "всєвєлікого войска донского" здійснюється підбір кандидатів для служби в росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Наголошується, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

За добу ворог завдав п'яти ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Унаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Серед них - Харків, Слов'янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар'їнка, Миролюбівка та Високопілля.

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії. Так, на Сіверському напрямку обстріли велися в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке; на Краматорському напрямку - Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали населені пункти Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку було обстріляно понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки та коригування вогню ворог здійснив понад 60 вильотів БПЛА. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів було задіяно для завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

За добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосереджень живої сили та військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БПЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по 22 об'єктах противника - зокрема по семи пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. До зони ураження потрапили склади боєприпасів, об'єкти ППО та понтонні переправи окупантів.

Загальні втрати ворога поки що уточнюються.