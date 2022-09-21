Події

19:43 21.09.2022

Крім оголошеної в РФ часткової мобілізації, російське керівництво продовжує "внутрішню самомобілізацію" - Генштаб ЗСУ

3 хв читати
Крім оголошеної в РФ часткової мобілізації, російське керівництво продовжує "внутрішню самомобілізацію" - Генштаб ЗСУ

Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію. Натомість триває проведення заходів "внутрішньої самомобілізації", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У військах казачого товариства "всєвєлікого войска донского" здійснюється підбір кандидатів для служби в росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Наголошується, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

За добу ворог завдав п'яти ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Унаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Серед них - Харків, Слов'янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар'їнка, Миролюбівка та Високопілля.

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії. Так, на Сіверському напрямку обстріли велися в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке; на Краматорському напрямку - Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали населені пункти Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку було обстріляно понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки та коригування вогню ворог здійснив понад 60 вильотів БПЛА. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів було задіяно для завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

За добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосереджень живої сили та військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БПЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по 22 об'єктах противника - зокрема по семи пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. До зони ураження потрапили склади боєприпасів, об'єкти ППО та понтонні переправи окупантів.

Загальні втрати ворога поки що уточнюються.

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 19.09.2022
На полігоні біля Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі - Генштаб ЗСУ

На полігоні біля Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі - Генштаб ЗСУ

20:55 18.09.2022
ЗС України відбили атаки окупантів під Куп'янськом, Гоптівкою та Мар'їнкою

ЗС України відбили атаки окупантів під Куп'янськом, Гоптівкою та Мар'їнкою

20:50 18.09.2022
Окупанти завдали 3 ракетні та 11 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 3 ракетні та 11 авіаударів по Україні за добу

08:02 18.09.2022
ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

07:51 18.09.2022
За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

21:49 17.09.2022
У Нікопольській РВА закликали мешканців провести ніч в укритті через загрозу обстрілів

У Нікопольській РВА закликали мешканців провести ніч в укритті через загрозу обстрілів

19:27 17.09.2022
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

08:11 17.09.2022
ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

07:53 17.09.2022
Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

07:49 17.09.2022
ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Жодні заяви керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу

Байден на Генасамблеї ООН попередив, що ядерна війна не може мати переможців

Фон дер Ляєн і Трасс: Заява Путіна - заява про слабкість. Ми прихильні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

Росія порушила статут ООН - Байден

ОСТАННЄ

Окупанти знову обстріляли Куп'янськ, поранено п'ятьох мирних жителів, іще одна поранена у Стрілечій - Синєгубов

Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

В Офісі президента скоординували дії на випадок пошкодження енергоінфраструктури – К.Тимошенко

Залужний: Жодні заяви керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу

Росія звільнила десятьох іноземців, захоплених у полон в Україні, за посередництва Саудівської Аравії – ЗМІ

Представниця Зеленського у Криму закликала жителів тимчасово окупованих територій саботувати мобілізацію до російської армії

Дружина президента провела зустрічі з генеральним секретарем ООН, прем'єр-міністром Великої Британії та першою леді Франції

США не хочуть конфлікту з Китаєм - Байден

Байден на Генасамблеї ООН попередив, що ядерна війна не може мати переможців

Байден заявив про необхідність досягти продовження стамбульської продуктової угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА